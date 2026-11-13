Живой труп: кто ответит, если человека ошибочно отправят в морг

Труп ожил в морге: кто будет отвечать за халатность

Врачи, которые ошибочно констатировали смерть живого человека, могут столкнуться с дисциплинарной, гражданско-правовой и даже уголовной ответственностью, сообщила РИАМО управляющий партнер МКА «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Если врачи ошибочно признали человека умершим, необходимо прежде всего выяснить, каким образом устанавливался факт смерти, и почему медицинские работники не обнаружили признаки жизни. Это не та ситуация, которую можно объяснить обычной врачебной ошибкой без проведения полноценной проверки», — сказала Полякова.

По словам юриста, если пациент умер после того, как медики ошибочно признали его мертвым и прекратили оказывать помощь, действия виновных могут квалифицироваться по части 2 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

«Если человека доставили в морг, и сотрудники учреждения обнаружили признаки жизни, но не приняли никаких мер, их действия также должны получить правовую оценку. Сама медицинская организация может нести гражданско-правовую ответственность за причиненный вред, в том числе в части компенсации морального вреда. Но уголовная ответственность всегда индивидуальна», — объяснила специалист.

Полякова отметила, что нельзя признать врача виновным лишь на том основании, что именно он последним осматривал пациента. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо установить конкретные нарушения и доказать их последствия.

Что делать родственникам умершего пациента

Если человек впоследствии скончался, ключевым вопросом станет наличие прямой причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и наступлением смерти. Для выяснения обстоятельств проводится судебно-медицинская экспертиза. Специалисты должны установить, какие нарушения были допущены, мог ли пациент получить необходимую помощь и повлияло ли ее отсутствие на смертельный исход.

«Даже грубая врачебная ошибка не означает автоматического наступления уголовной ответственности за смерть пациента. Следствию необходимо доказать, что именно допущенные нарушения стали причиной гибели человека, а не его первоначальное заболевание или другое объективное обстоятельство», — подчеркнула юрист.

Полякова порекомендовала родственникам пострадавшего обращаться с заявлением в Следственный комитет и добиваться сохранения и изъятия медицинской документации. Особое значение имеют сведения о проведенных обследованиях, реанимационных мероприятиях и времени установления смерти.

По словам специалиста, полнота собранных материалов во многом определяет возможность установить реальные обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

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