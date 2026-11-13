Подросток с топором и ножами ворвался в школу в Забайкалье

В одной из школ Забайкалья произошла попытка нападения подростка во время уроков. Мальчик был вооружен топором и ножами, сообщает Chita.ru .

Подросток 12 ноября прорвался через охрану, после чего заперся в кабинете с младшеклассниками. Учительница начала с ним переговоры и смогла убедить мальчика успокоиться. Подъехавшие в школу силовики задержали нападавшего.

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Наталья Эпова сказала, что ситуация находится на ее личном контроле.

«Направили запросы в УМВД, СУ СК России по Забайкальскому краю и министерство образования края, чтобы установить все обстоятельства: причины произошедшего, условия, в которых находился ребенок, и то, какая помощь ему и окружающим необходима сейчас. Известно, что подросток на учетах школы и комиссии по делам несовершеннолетних не состоял, воспитывается в многодетной семье», — уточнила детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что о причинах такого поведения можно будет говорить только после проведенной проверки.

«Считаю важным, чтобы работали не только правоохранительные органы, но и специалисты психолого-педагогической службы: с подростком и его семьей, с детьми, которые стали свидетелями происшествия, и с педагогами должна проводиться психологическая работа. Если у ребенка или родителей есть сложности, о которых они молчат, — в школе, в семье, среди сверстников, — молчание всегда обходится дороже, чем разговор», — добавила Эпова.

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