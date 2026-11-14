Извращенцы притворяются мамами и выманивают интим фото детей у родителей в РФ

Неизвестный извращенец притворялся матерью и выманивал у женщин обнаженные фото их детей в родительских чатах в Ростове-на-Дону. Злоумышленник создал с помощью ИИ фото девушки с ребенком и под видом нее заводил знакомства с участниками чатов, сообщает SHOT .

В личной переписке мужчина задавал вопросы о детях, воспитании, а также интимной жизни. Также он делился своим «родительским» опытом.

Через некоторое время просил отправить фото интимных зон ребенка. Такие запросы он посылал даже тем мамам, чьим детям всего три месяца.

Чтобы у собеседниц не возникло подозрение, мужчина сам посылал снимки такого содержания. Во время некоторых переписок даже признавался, что возбуждается от контакта с детьми.

Пострадавшие поделились, что на уловку чуть не попались не менее нескольких женщин. Через некоторое время одна из девушек поняла, что с ней ведет переписку фейковый аккаунт, и рассказала об этом остальным. Теперь они собираются обратиться в полицию.

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