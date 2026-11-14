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Адвокат Лерчек назвал помилование «победой» и поблагодарил Путина

Общество
Евгений Биятов

Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости

Адвокат Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков выразил признательность российскому президенту Владимиру Путину за помилование своей доверительницы, сообщает РЕН ТВ.

«Выражаем большую признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения. Ситуация с Лерой действительно этого требовала», — сообщил адвокат.

Произошедшее защитник назвал «победой».

Ранее сообщалось, что Лерчек обращалась в суд для получения разрешения на выезд в Китай, чтобы начать там лечение от онкологии, однако получила отказ. После этого она направила прошение Путину о помиловании. Глава государства рассмотрел запрос и 14 ноября подписал указ о помиловании, который вступил в силу в день подписания — то есть сразу.

По словам помощницы семьи Лерчек, в настоящее время блогерша находится в тяжелом состоянии.

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