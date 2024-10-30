Жителя Егорьевска задержали по подозрению в финансировании терроризма

Следователи задержали 54-летнего жителя Егорьевска. В ФСБ и МВД считают, что мужчина причастен к финансированию терроризма, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По информации следствия, с сентября 2022 по март 2023 года местный житель финансировал международную террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории страны. Фактически, он оказывал материальную помощь для совершения терактов в России.

Ранее суд приговорил к 12 годам колонии исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова* по обвинению в финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации. Ранее 7 человек получили сроки от 16 до 22 лет колонии строгого режима. В мае 2022 года они планировали теракт возле одного из зданий ФСБ на Лубянке.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.