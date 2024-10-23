Суд приговорил к 12 годам колонии исламиста Шарипова*
Исламский блогер-радикал получил 12 лет тюрьмы за теракт на Лубянке
Суд приговорил к 12 годам колонии исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова* по обвинению в финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», сообщает ТАСС.
Ранее семь человек получили сроки от 16 до 22 лет колонии строгого режима, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.
В мае 2022 года они планировали теракт возле одного из зданий ФСБ на Лубянке.
Фигуранты признались, что хотели расстрелять прохожих и посетителей приемной ФСБ и взорвать строения у ведомства.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов