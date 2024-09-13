ФСБ задержало поджигателей релейных шкафов на Московской железной дороге

Сотрудники МВД России по ЦФО вместе с УФСБ по Москве и Московской области задержали четверых человек. Они ранее подожгли два релейных и один батарейный шкаф на 45-м километре перегона «Электроугли-Храпуново» Московской железной дороги, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Всем задержанным от 20 до 21 года. Они жили в ближайших городах Московской области.

Один из предполагаемых преступников признался, что устроить поджог на Московской железной дороге ему предложил неизвестный в Telegram. Затем мужчина предложил «заработать» своим друзьям.

В результате задержанные купили легковоспламеняющуюся жидкость, приехали на место поджога и совершили преступление, сняв его на телефон и отправив куратору. В этот же день им перечислили 34 тыс. рублей.

Против предполагаемых преступников открыли уголовные дела по части второй статье 205 УК РФ — «теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Также фигурантов заключили под стражу.

Ранее в Москве четверо 17-летних подростков сожгли BMW X7. Каждый из них получил по 100 тыс. рублей, а затем проблемы с законом.