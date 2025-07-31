Ждет спасения: кошка сидит без еды и воды на руинах обвалившегося дома в Саратове

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Кошка около недели сидит без еды на руинах обвалившейся многоэтажки в Саратове

Кошка практически неделю ждет спасения на руинах обвалившейся многоэтажки в Саратове. У нее нет еды и воды, но сотрудники МЧС добраться к животному пока не могут, сообщает Mash .

Из-за завалов сверху у спасателей отсутствует доступ к балкону, на который кошка Масяня свалилась с верхних этажей.

Установить автолестницу спасатели не могут — это опасно, поскольку есть риск обрушения. Местные жители увидели, что питомец живет на обломках, они очень переживают за кошку и просят как можно скорее спасти ее.

На опубликованном фото видно, что Масяня сидит на обломках поврежденной квартиры.

25 июля на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Это случилось из-за утечки. Погибли 7 человек, дом получил сильные повреждения.