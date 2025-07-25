сегодня в 14:15

Взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове, по предварительным данным, из-за утечки газа. На месте работают все экстренные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, главная задача — проведение поисково-спасательных работ. На месте спасатели разбирают завалы, эвакуируют жильцов дома. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Медицинские службы работают в усиленном режиме.

Бусаргин поручил максимально оперативно провести обследование дома на предмет угрозы повторного обрушения. Сейчас этим занимаются все необходимые службы.

На месте происшествия был развернут оперативный круглосуточный штаб. Скоро заработает горячая линия. Узнать всю необходимую информацию и запросить помощь можно по номерам: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73.

Для жителей обрушившегося дома были организованы пункты временного размещения.

По предварительным данным, после взрыва в доме в Саратове погибли четыре человека. Спасатели продолжают разбирать завалы. Они спасли из-под обломков 11 человек.