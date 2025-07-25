сегодня в 12:07

5-летнюю девочку спасли из-под завалов после взрыва газа в Саратове

Спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в Саратове 11 человек, в том числе ребенка, сообщает Mash .

Первой была спасена пятилетняя девочка. Малышку придавило плитой после взрыва.

Затем спасатели достали из-под обломков еще 10 человек. Поиск пострадавших продолжается.

Всех жильцов разрушенного дома эвакуируют в безопасное место, так как существует угроза повторного взрыва и обрушения.

По предварительным данным, из-за взрыва газа в доме 2 по улице им. Ф.А. Блинова, который произошел в Саратове 25 июля, погибли три человека. Есть как минимум пять пострадавших. Их госпитализировали.