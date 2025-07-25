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Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Саратове

В Саратове при взрыве в жилом многоквартирном доме погибли три человека, одна из жертв умерла в больнице, сообщает Mash .

Взрыв произошел в доме 2 по улице им. Ф.А. Блинова. В результате ЧП были разрушены четыре этажа. На месте происшествия находится много карет скорой помощи.

Кроме того, пострадал соседний дом. Из взрыва повреждены десятки машин.

На фото с места ЧП видно, что этажи просто обрушились, честь квартир рухнула вниз. Бетонные плиты упали на авто. Выбиты окна, повреждены балконы.