Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у северных берегов Индонезии

У северных берегов Индонезии в субботу вечером произошло землетрясение с магнитудой 6,7, сообщается на сайте американской геологической службы (USGS).

Согласно данным USGS, землетрясение случилось в 17:58 по московскому времени в 240 км к северо-западу от города Тобело. Очаг подземных толчков залегал на глубине 76 км. Угроза цунами объявлена не была.

В службе отметили, что к настоящему моменту информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземного толчка располагался в 72 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 63,2 км.

