У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение

сегодня в 04:27

В акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

«Координаты: 52.5662, 159.2814… Магнитуда: 5,0», — говорится в сообщении.

Эпицентр подземного толчка располагался в 72 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 63,2 км.

Отмечается, что на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до трех баллов, в отдельных районах — до четырех баллов.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

