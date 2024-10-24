Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья северных Курил

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В ночь на 24 октября в Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает РИА Новости .

Эпицентр располагался в Тихом океане в 155 км южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг был на глубине 63 км.

Землетрясение силой до трех баллов ощутили в Северо-Курильске. Разрушений не зафиксировано. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что недавний сильный отлив в некоторых бухтах Приморского края вызвал панику среди местных жителей, которые восприняли отход воды как предвестник цунами.