Россиянам рассказали о самых мощных цунами в Приморье

Эксперт Щербинина: волны высотой до 7 метров обрушились на Приморье в 1983 году

Недавний сильный отлив в некоторых бухтах Приморского края вызвал панику среди местных жителей, которые восприняли отход воды как предвестник цунами. Однако синоптики Примгидромета успокоили горожан, объяснив, что для возникновения цунами требуется не только отлив, но и землетрясение. О самых мощных цунами в Приморье рассказала Татьяна Щербинина, почетный работник Гидрометслужбы России, на сайте «Энциклопедия Приморья», сообщает «ФедералПресс» .

Приморье и соседние регионы часто подвергаются землетрясениям, что делает их уязвимыми к цунами. История региона знает о самых разрушительных волнах, одними из которых стало цунами, обрушившееся на регион 26 мая 1983 года. Это событие запомнилось несколькими мощными волнами высотой до 7 метров, которые нанесли значительный ущерб: были разрушены пирсы, портовые краны и лодочные гаражи.

«На одном из судов лопнувшим тросом убило боцмана. Пожарную часть в пос. Каменка подняло с фундамента и развернуло на 180 градусов», — вспомнила Щербинина.

Кроме того, в Приморье также фиксировались и другие цунами. Например, Тетюхинское цунами 1 августа 1940 года, по сообщениям очевидцев, достигало высоты около 5 метров. Другие волны, зафиксированные 13 июля 1993 года, варьировались от 2,5 до 3,5 метров, спровоцировав разрушения на побережье.

Все эти события указывают на опасность, которую представляют цунами в данной сейсмически активной зоне. Эксперты отметили, что за 20-й век в Японском море произошло около 40 случаев цунами, и российское побережье также пострадало от разрушительных волн.