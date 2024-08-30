Затопило 10 этажей: в столичном жилом комплексе прорвало трубу

На 10 этаже одного из квартирных холлов с потолка потекла вода. За несколько минут в подъезде были затоплены пожарная лестница и внутриквартирные холлы.

На время аварии были отключены лифты в подъезде. Они также полностью затоплены.

УК пытается устранить последствия аварии. Жильцы отмечают, что потоп все еще продолжается — на этажи продолжает прибывать вода. Отмечается, что жители жилого комплекса пытаются спасти свое имущество с 11 утра.

Ранее столичную многоэтажку затопило из-за прорыва пожарного гидранта. По данным жильцов, вода лилась с 21 этажа.