Затопило 10 этажей: в столичном жилом комплексе прорвало трубу
Фото - © Фотобанк Лори
В ЖК «Большая Академическая 85», корпус 1, на севере Москвы из-за прорыва трубы оказались полностью затоплены 10 этажей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На 10 этаже одного из квартирных холлов с потолка потекла вода. За несколько минут в подъезде были затоплены пожарная лестница и внутриквартирные холлы.
На время аварии были отключены лифты в подъезде. Они также полностью затоплены.
УК пытается устранить последствия аварии. Жильцы отмечают, что потоп все еще продолжается — на этажи продолжает прибывать вода. Отмечается, что жители жилого комплекса пытаются спасти свое имущество с 11 утра.
Ранее столичную многоэтажку затопило из-за прорыва пожарного гидранта. По данным жильцов, вода лилась с 21 этажа.