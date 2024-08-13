Столичную многоэтажку затопило из-за прорыва пожарного гидранта

сегодня в 13:18

В столице в доме на улице Свободы затопило 21 этаж. Причиной стал прорыв воды из сорванного пожарного гидранта, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел на северо-западе мегаполиса во вторник утром. В многоэтажном доме сорвало пожарный гидрант. По данным жильцов, вода лилась с 21 этажа.

Потоп начался в лифтовых шахтах и холлах. Люди не могут воспользоваться лифтами.

По словам жильцов, ранее в ГБУ «Жилищник» им сказали, что дом фактически готов к зимнему периоду.