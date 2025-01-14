Застреленный в Москве чемпион оказался сотрудником ФСБ

Чемпион России по гиревому спорту, найденный в центре Москвы с пулей в голове, оказался сотрудником ФСБ. Его зовут Владимир Ф., сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно, он был убит», — заявил собеседник издания.

Baza писала, что труп Владимира Ф. нашли в ночь на 13 января в здании на улице Ольховская. В его голове было отверстие от пули.

На месте происшествия также работали сотрудники ФСБ и военные следователи. Детали смерти мастера спорта международного класса выясняются.

Ранее в Грузии арестовали двух мужчин, обвиняемых в убийстве 38-летнего российского туриста, путешествовавшего с супругой. Один из предполагаемых убийц утверждал, что выстрелил в иностранца якобы в целях защиты. Фигурантам инкриминируют разбойное нападение.