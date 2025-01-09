В Грузии арестовали убийц россиянина при разбойном нападении
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Райсуд Зугдиди в Грузии арестовал двоих обвиняемых в убийстве россиянина во время разбойного нападения в высокогорном регионе Сванети, сообщает ТАСС.
По информации телеканала «Рустави 2», адвокаты обвиняемых по делу Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа просили суд освободить подопечных под залог. Но было удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте мужчин.
Во время суда Пакелиани на вопрос прокурора о том, стрелял ли он в жертву, ответил, что сделал это, чтобы защититься.
В начале января в Грузии двое мужчин напали на 38-летнего Виктора с супругой. В ходе конфликта мужчину застрелили, а тело выбросили в реку, пытаясь скрыть следы преступления. Девушку отпустили, но отобрали телефон.
Подозреваемыми оказались граждане Грузии в возрасте 38 лет и 32 года. Один из обвиняемых ранее был судим.