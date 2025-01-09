В Грузии арестовали убийц россиянина при разбойном нападении

Райсуд Зугдиди в Грузии арестовал двоих обвиняемых в убийстве россиянина во время разбойного нападения в высокогорном регионе Сванети, сообщает ТАСС .

По информации телеканала «Рустави 2», адвокаты обвиняемых по делу Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа просили суд освободить подопечных под залог. Но было удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте мужчин.

Во время суда Пакелиани на вопрос прокурора о том, стрелял ли он в жертву, ответил, что сделал это, чтобы защититься.

В начале января в Грузии двое мужчин напали на 38-летнего Виктора с супругой. В ходе конфликта мужчину застрелили, а тело выбросили в реку, пытаясь скрыть следы преступления. Девушку отпустили, но отобрали телефон.

Подозреваемыми оказались граждане Грузии в возрасте 38 лет и 32 года. Один из обвиняемых ранее был судим.