Неизвестные с оружием похитили россиянина на трассе в Грузии

Неизвестные с оружием напали на российскую пару в Грузии, они похитили мужчину и отпустили ехавшую с ним девушку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сейчас мужчина числится пропавшим без вести.

В ночь на 4 января россияне ехали на авто из Зугдиди в сторону Местии. Как рассказала девушка, начался снегопад и они с мужчиной вышли из машины, чтобы полюбоваться снегом и сделать снимки.

Мимо них проехала иномарка. Незнакомцы на Subaru спросили, нужна ли россиянам помощь, а потом поехали дальше. Затем пара дважды видела эту машину: в первый раз она стояла на обочине, во второй — на середине дороги. Тогда мужчина, в свою очередь, предложил неизвестным помощь, они попросили насос, а после этого потребовали отдать смартфоны.

Россиянин отдал им свой телефон, но злоумышленники заставили отдать и мобильный девушки. Мужчина попросил ее не трогать. Затем было два выстрела.

С тех пор россиянка не видела похищенного. Нападавшие подошли к ней, направили на нее оружие, посадили в авто и поехали. Один из незнакомцев ехал за рулем Subaru, в дороге преступники пересели в свою иномарку, а девушку бросили одну. Она сразу же позвонила в 112, объяснила, где находится и сообщила госномер Subaru. Кроме того, пострадавшая остановила проезжающие автомобили и дождалась полицейских.

Найти россиянина еще не удалось. В полиции возбудили дело по статье «Разбой» и «Незаконный оборот оружия». В районе села Накра, где злоумышленники оставили Subaru, идет поисковая операция с привлечением бойцов спецназа.

Девушка отметила, что в местной полиции есть ориентировка на одного из незнакомцев. Она его опознала, а полицейские после этого «изменились в лице». Скорее всего, данный мужчина уже был в розыске.