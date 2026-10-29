Технадзор провел около 1,9 тыс выездов на медобъекты Подмосковья

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта с начала 2026 года провели 1 894 выездных обследования объектов здравоохранения в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, находятся 38 объектов здравоохранения. Выездные обследования прошли в том числе в Жуковском, Коломне, Люберцах, Домодедове, Клину и Талдоме.

Специалисты проверяют соответствие работ действующим нормативам, проектной документации и специальным санитарно-техническим требованиям к помещениям медучреждений. Своевременный ввод таких объектов в эксплуатацию напрямую влияет на доступность медицинской помощи для жителей региона.

Во время обследований эксперты оценивают соблюдение подрядчиками технологических процессов, соответствие фактически выполненных объемов утвержденной смете и качество строительных материалов. Отдельное внимание уделяют безопасности на строительных площадках.

По итогам проверок подрядчикам направляют рекомендации по устранению недочетов. Специалисты управления сопровождают корректирующие мероприятия до полного устранения замечаний.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.