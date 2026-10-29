Глава Наро-Фоминского округа проверил готовность коммунальной техники к зиме

Глава Наро-Фоминского городского округа Андрей Ковалько в преддверии первых холодов проверил подготовку коммунальных служб к зимнему сезону. Техника и сотрудники готовы к работе, необходимые запасы материалов сформированы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андрей Ковалько уделил основное внимание снегоуборочным машинам, которые будут расчищать улицы и дороги в городах и сельских населенных пунктах Наро-Фоминского округа.

Глава обсудил с трактористами и механизаторами состояние техники, наличие запчастей и горюче-смазочных материалов, условия труда и оплату работы. Коммунальщиков поблагодарили за ежедневный труд. От слаженной работы сотрудников и исправности машин зависят скорость расчистки дорог после снегопадов и безопасность движения.

Техника и сотрудники готовы к зимнему сезону. Запасы реагентов, песка и соли сформированы, возможные риски учтены.

По прогнозу, первые проявления зимней погоды ожидаются уже на следующей неделе. Подготовка коммунальных служб позволит своевременно начать уборку снега и обработку дорожного покрытия при изменении погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.