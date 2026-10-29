В Подмосковье пациенты стали приносить врачам диагнозы от нейросетей

Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва рассказала о пациентах, которые приносят скриншоты и распечатки выводов нейросетей, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Говтвы, искусственный интеллект помогает составить список жалоб и вопросов перед приемом, но может усиливать тревожность и создавать ложные ожидания. Среди рисков использования нейросетей пациентами — самолечение, отсрочка визита при серьезных симптомах и утечка данных при загрузке анализов в сторонние сервисы.

«Но это не медицинская консультация. Даже при легкой простуде есть риск пропустить осложнения: пневмонию, стрептококковую инфекцию и другие, если ориентироваться только на ответы ИИ. Так что граница опасности проходит там, где пользователь заменяет очную диагностику и назначение терапии выводами нейросети», — сказала врач.

Говтва призвала обращаться за скорой или неотложной помощью при температуре выше 39 градусов дольше трех дней, одышке, выраженной слабости, спутанности сознания, нарастающей боли, сыпи с лихорадкой, крови в мокроте или стуле.

Врач также предостерегла от самостоятельного подбора лекарств с помощью нейросетей, особенно антибиотиков, гормональных и сильнодействующих средств. Выводы чат-ботов следует обсуждать с лечащим врачом.

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