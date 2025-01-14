Известного спортсмена нашли с пулей в голове в центре Москвы
Baza: чемпиона России по гиревому спорту нашли с пулей в голове в центре Москвы
Фото - © Телеграм-канал Baza
В центре Москвы обнаружили труп чемпиона России по гиревому спорту. В голове мастера спорта международного класса было пулевое отверстие, утверждает Baza.
Труп спортсмена нашли в ночь на 13 января в здании на улице Ольховская.
По данным канала, на место происшествия прибыли военные следователи и сотрудники ФСБ. Детали и обстоятельства смерти чемпиона России выясняются.
Ранее в реке на Лужницкой набережной в Москве нашли иномарку Volkswagen, в которой находился труп водителя. Автомобиль въехал в ограждение на большой скорости и упал в водоем. Прокуратура показывала видео с места смертельного происшествия.