Известного спортсмена нашли с пулей в голове в центре Москвы

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Baza: чемпиона России по гиревому спорту нашли с пулей в голове в центре Москвы

В центре Москвы обнаружили труп чемпиона России по гиревому спорту. В голове мастера спорта международного класса было пулевое отверстие, утверждает Baza .

Труп спортсмена нашли в ночь на 13 января в здании на улице Ольховская.

По данным канала, на место происшествия прибыли военные следователи и сотрудники ФСБ. Детали и обстоятельства смерти чемпиона России выясняются.

Ранее в реке на Лужницкой набережной в Москве нашли иномарку Volkswagen, в которой находился труп водителя. Автомобиль въехал в ограждение на большой скорости и упал в водоем. Прокуратура показывала видео с места смертельного происшествия.