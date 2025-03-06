«Заскамили мамонта»: москвич обменял 300 тыс долларов на билеты банка приколов

Житель Москвы передал мошеннику 300 тыс. долларов. Тот обещал обменять их на рубли, но вместо денег вручил москвичу билеты банка приколов, сообщает Telegram-канал « Новости Москвы ».

Андрей связался с мужчиной через чат в Telegram, где тот предложил обменять его доллары на 30 млн рублей. Москвич согласился на предложение.

Встреча состоялась в кафе в «Москва-Сити». Андрей передал незнакомцу свои доллары, а тот вручил ему рубли. На этом и разошлись.

Когда мужчина уехал, Андрей решил проверить полученные деньги. В итоге он обнаружил на купюрах надпись «Билет банка приколов».

Ранее мужчина, чтобы сыграть на ставках, заменил деньги сожительницы на билеты банка приколов. Всего он похитил у москвички 1,85 млн рублей.