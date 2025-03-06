«Заскамили мамонта»: москвич обменял 300 тыс долларов на билеты банка приколов
Мошенники украли у москвича $300 тыс, подменив купюры на билеты банка приколов
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Житель Москвы передал мошеннику 300 тыс. долларов. Тот обещал обменять их на рубли, но вместо денег вручил москвичу билеты банка приколов, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
Андрей связался с мужчиной через чат в Telegram, где тот предложил обменять его доллары на 30 млн рублей. Москвич согласился на предложение.
Встреча состоялась в кафе в «Москва-Сити». Андрей передал незнакомцу свои доллары, а тот вручил ему рубли. На этом и разошлись.
Когда мужчина уехал, Андрей решил проверить полученные деньги. В итоге он обнаружил на купюрах надпись «Билет банка приколов».
Ранее мужчина, чтобы сыграть на ставках, заменил деньги сожительницы на билеты банка приколов. Всего он похитил у москвички 1,85 млн рублей.