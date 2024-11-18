Мужчина заменил деньги москвички на билеты банка приколов и теперь идет на СВО

Проживающий в Москве 32-летний Жаргал решил сыграть на ставках. Для этого он воспользовался накоплениями своей возлюбленной, которые заменил на билеты банка приколов. Чтобы вернуть долг, он собрался на СВО, сообщает Baza .

37-летняя Татьяна вечером 11 ноября полезла за спрятанными дома деньгами, но вместо настоящих 5-тысячных банкнот обнаружила игрушечные. В похищении накопленного она сразу стала подозревать своего сожителя, с которым познакомилась в интернете. Вместе пара прожила около 1,5 лет.

Жаргал заявил, что ни при чем, поэтому москвичка пошла в полицию. Следователю мужчина сознался, что это он поменял все купюры — таким образом хотел отыграться на ставках. Всего у Татьяны пропало 1,85 млн рублей.

При этом женщина была в курсе, что ее партнер увлекается ставками. Однако она не осознавала масштаба трагедии, так как сам Жаргал рассказал, что в завязке. Он также пояснил, что проигрывал крупную сумму, но потом отыграл 300 тыс. рублей.

После того, как пострадавшая написала заявление на сожителя, его мать вернула часть денег. Остальное Жаргал пообещал возместить сам, отправившись на спецоперацию. Но, похоже, что мужчина соврал: предложившим подписать контракт следователям он ответил отказом.