ЧВК из США Forward Observation Group (FOG), наемники которой атаковали Курскую область вместе с украинскими солдатами, занималась подготовкой химической провокации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости .

О присутствии боевиков FOG стало известно накануне, когда ее бойцы опубликовали фотографию из Курской области на фоне бронеавтомобиля. Выяснилось, что эта же частная военная компания пыталась устроить провокацию 8-9 декабря 2021 года.

По словам МИД РФ, сказанным в марте 2022-го, солдаты ВСУ привозили на территорию ДНР металлические бочки объемом 200 л каждая. На них была маркировка на английском языке.

Во время разгрузки опасных веществ 4 боевиков пострадали из-за химических ожогов. Также они отравились.

Координацией провокации занимались именно наемники ЧВК FOG. Цель этой акции заключалась в том, чтобы обвинить Россию в якобы применения химоружия против гражданских.

Ранее политолог Кирилл Котов сказал, что американские наемники приезжают на Украину не ради «защиты демократии». Их единственная задача — заработать во время «командировки» денег.