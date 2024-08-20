Фото: американская ЧВК похвасталась отправкой наемников в Курскую область
Фото - © Unsplash.com
ЧВК из США Forward Observation Group (FOG) опубликовала в соцсети Instagram* снимок своих наемников, отправленных в Курскую область для нападения в составе украинской армии, сообщает РИА Новости.
На фотографии позируют трое бойцов. У них современная экипировка, американское оружие и синие повязки, как у ВСУ. Снимок сделан на фоне бронированного автомобиля.
ЧВК Forward Observation Group прикрепила к фотографии геолокацию. Также в публикации написано, что «ребята находятся в Курской области».
Ранее жительница Курской области поведала жуткую историю спасения от ВСУ. Ей с мамой пришлось пробежать 20 км по полям, чтобы укрыться от украинских военных и иностранных наемников.
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