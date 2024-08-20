РИА Новости: жительница Курской области вместе с мамой убегала от ВСУ по полям

Украинские солдаты во время попытки вторжения атаковали находящееся на границе село Черкасское Поречное в Суджанском районе. Там были замечены и иностранные наемники.

Местной жительнице пришлось убегать от ВСУ вместе с матерью. Они пешком бежали по полям и посадкам около 20 км. На протяжении всего пути Кириченко казалось, что за ними кто-то гонится.

Ранее сообщалось, что мошенники вымогают деньги у родственников пропавших без вести жителей Курской области. Это происходит потому, что убитые горем люди публикуют данные близких людей в соцсетях.