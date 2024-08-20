Бежала по полям: жительница Курской области поведала жуткую историю спасения от ВСУ
РИА Новости: жительница Курской области вместе с мамой убегала от ВСУ по полям
Жительнице Курской области Ирине Кириченко пришлось бежать от напавших солдат ВСУ 20 км пешком, сообщает РИА Новости.
Украинские солдаты во время попытки вторжения атаковали находящееся на границе село Черкасское Поречное в Суджанском районе. Там были замечены и иностранные наемники.
Местной жительнице пришлось убегать от ВСУ вместе с матерью. Они пешком бежали по полям и посадкам около 20 км. На протяжении всего пути Кириченко казалось, что за ними кто-то гонится.
Ранее сообщалось, что мошенники вымогают деньги у родственников пропавших без вести жителей Курской области. Это происходит потому, что убитые горем люди публикуют данные близких людей в соцсетях.