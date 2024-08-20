Мошенники вымогают деньги у родственников пропавших жителей Курской области

Мошенники выманивают у жителей Курской области крупные суммы денег, обещая якобы предоставить им данные о пропавших в регионе родственниках, рассказали « Ведомостям » в пресс-службе Российского Красного Креста (РКК).

Администрация площадки «ВКонтакте» 9 августа закрыла людям доступ к сообществу «Суджа — поиск людей». В ней выкладывалась информация о людях, которые пропали после атаки ВСУ. Также 14 августа оперативный штаб Курской области попросил местных жителей не публиковать в Сети данные пропавших родственников.

Дело в том, что украинский центр информационно-психологических операций и обычные мошенники следят за такими постами, собирают информацию и используют для шантажа, вымогательства денег у близких тех, кто попал в беду.

В поиске людей жителям Курской области помогают только официальные организации. Например, с этой задачей справляются сотрудники РКК и отряда «Лиза алерт». Так, из 779 полученных заявок были найдены 111 человек. Они живы.

Ранее в Курской области нашли 74-летнего дедушку, над которым издевались солдаты ВСУ. Он находится рядом с деревней Гоголевка.