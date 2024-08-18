В Курской области нашли 74-летнего дедушку, над которым издевались солдаты ВСУ
Mash: найден пропавший после издевательств ВСУ 74-летний житель Курской области
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В Курской области нашли 74-летнего пенсионера, над которым на резонансном видео глумились украинские солдаты в нацистских касках, сообщает Mash.
По словам его внучки, Александра Гусарова заметили в окрестностях деревни Гоголевка. Он жив и здоров.
О пропаже пенсионера стало известно 15 августа. К тому времени родные не могли найти его уже 10 суток.
Гусаров — участник скандального видео, на котором украинцы в форме солдат-нацистов издевались над ним. Запись сделали 11 августа рядом с селом Заолешенка в Курской области.
Ранее российские войска совершили мощный прорыв у Угледара. Это произошло на фоне того, что Киев отвлечен на Курскую область.