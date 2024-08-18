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В Курской области нашли 74-летнего пенсионера, над которым на резонансном видео глумились украинские солдаты в нацистских касках, сообщает Mash .

По словам его внучки, Александра Гусарова заметили в окрестностях деревни Гоголевка. Он жив и здоров.

О пропаже пенсионера стало известно 15 августа. К тому времени родные не могли найти его уже 10 суток.

Гусаров — участник скандального видео, на котором украинцы в форме солдат-нацистов издевались над ним. Запись сделали 11 августа рядом с селом Заолешенка в Курской области.

Ранее российские войска совершили мощный прорыв у Угледара. Это произошло на фоне того, что Киев отвлечен на Курскую область.