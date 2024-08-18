Пока Киев отвлечен на Курскую область, ВС РФ совершили мощный прорыв у Угледара

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ВС РФ удалось взять под контроль трассу на Константиновку. Она была ключевым путем подвоза противнику боеприпасов и топлива.

Сейчас российские войска стоят около Водяного. Таким образом Угледар заблокирован солдатами ВС РФ с северо-востока.

Продвижение составило 2,12 километров в глубину и до 3,53 в ширину.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут оказаться в котле в Угледаре. Город штурмуют.