Пока Киев отвлечен на Курскую область, ВС РФ совершили мощный прорыв у Угледара
РВ: российские войска совершили мощный прорыв у Угледара
Российская армия совершила мощный прорыв у Угледара, сообщает Telegram-канал Военкоры Русской Весны.
ВС РФ удалось взять под контроль трассу на Константиновку. Она была ключевым путем подвоза противнику боеприпасов и топлива.
Сейчас российские войска стоят около Водяного. Таким образом Угледар заблокирован солдатами ВС РФ с северо-востока.
Продвижение составило 2,12 километров в глубину и до 3,53 в ширину.
Ранее сообщалось, что ВСУ могут оказаться в котле в Угледаре. Город штурмуют.