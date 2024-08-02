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ТАСС: ВСУ рискуют оказаться в котле в Угледаре

Один из основных транспортных узлов снабжения ВСУ в Угледаре попал под огонь российской артиллерии, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

ВС РФ взяли под огневой контроль ключевой узел транспортного снабжения ВСУ в Угледаре, в том числе и проселочные дороги. В этом направлении ведутся штурмовые действия.

Обстановка складывается не лучшим образом для украинской армии. ВСУ могут оказаться в котле.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении шести беспилотников ВСУ в двух российских регионах за ночь. Их сбили средства ПВО.