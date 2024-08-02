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Шесть украинских дронов ликвидированы в России ночью

Прошедшей ночью в двух российских регионах уничтожили шесть беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Два дрона противника самолетного типа ликвидировали над Курской областью, еще четыре — над Краснодарским краем.

Так, ВС РФ пресекли попытки Украины совершить террористические атаки по объектам на территории страны.

Ранее украинский дрон атаковал магазин в Курской области. ЧП произошло в Судже. Из-за взрыва беспилотника поврежден магазин, пострадал один человек.