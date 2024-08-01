Украинский беспилотник атаковал магазин в Курской области

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В четверг в Судже Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал магазин, один человек ранен, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

При атаке беспилотника ВСУ пострадала местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в больницу.

Кроме того, взрыв повредил помещение для торговли.

Также в результате атаки дрона в одной из квартир дома, расположенного рядом с магазином, были выбиты стекла. Поврежден 1 автомобиль.

Ранее военный разведчик рассказал, что вражеские дроны представляют серьезную угрозу для армии России. Их называют «летающими машинами для убийства».