Украинский беспилотник атаковал магазин в Курской области
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
В четверг в Судже Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал магазин, один человек ранен, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
При атаке беспилотника ВСУ пострадала местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в больницу.
Кроме того, взрыв повредил помещение для торговли.
Также в результате атаки дрона в одной из квартир дома, расположенного рядом с магазином, были выбиты стекла. Поврежден 1 автомобиль.
Ранее военный разведчик рассказал, что вражеские дроны представляют серьезную угрозу для армии России. Их называют «летающими машинами для убийства».