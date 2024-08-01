«Летающие машины для убийств»: на фронте назвали главную опасность для ВС РФ

Военный разведчик Максим с позывным Монолит заявил, что вражеские дроны представляют серьезную угрозу для армии России. По его словам, ВСУ массово используют «летающие машины для убийства», с помощью которых ищут места дислокации российских военнослужащих и места скопления воентехники и оружия, сообщает «ФедералПресс» .

«Максимальную опасность для нас сейчас представляют дроны. Это FPV-дроны, дроны со сбросами, дроны-камикадзе и все многообразие летающих машин для убийства», — утверждает военный.

С помощью беспилотников ВСУ могут следить за маршрутами доставки боеприпасов, снабжения и личного состава ВС РФ, а также осуществлять атаки по выявленным целям.

Среди ключевых целей ВСУ — российские операторы БПЛА и разведгруппы.

Монолит также отметил, что в противостоянии украинским беспилотникам эффективны не только системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но и огнестрельное оружие, в частности — дробовики.