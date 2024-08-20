сегодня в 17:50

Зарубежные наемники воюют на стороне Украины практически с самого начала СВО. Хотя лучше будет сказать, что воюют они не за «Незалежную», но за деньги: кто им платит, тот их и танцует. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

Ранее американская ЧВК опубликовала фото своих наемников в Курской области.

Эксперт отметил, что российские власти систематически публикуют статистику с количеством зарубежных наемников, воюющих на Украине. Все данные верифицируемы, а доказательства собираются в специальные дела.

«Как правило, наемники являются квалифицированными кадрами, умеющими обращаться с западными моделями вооружения и военной техники. Сами бойцы ВСУ зачастую такими навыками не обладают. Кстати говоря, многие наемники как раз являются инструкторами, которые учат обращаться с оружием», - сказал политолог.

Украинская армия в настоящий момент испытывает большие проблемы с кадрами: из-за необдуманных действий командования ВСУ систематически нуждается в пополнении новыми людьми.

«Мобилизация проходит очень сложно, люди прячутся, откупаются или бегут из страны. Вот руководство армии и пытается найти замену украинцам», - обозначил Котов.