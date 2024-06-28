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Запущенный с Украины воздушный шар уничтожили над Белгородской областью

МВШ уничтожили около 11:00 по московскому времени. Он был запущен с территории Украины.

Минувшей ночью в пяти российских регионах ликвидировали 25 беспилотников противника. 12 дронов уничтожили над территорией Брянской области, девять — над Смоленской областью, два — над Курской областью и по одному — над Воронежской и Ростовской областями.

После взрыва дрона загорелась нефтебаза в Мичуринском районе Тамбовской области. На предприятии образовалось небольшое возгорание.