Запущенный с Украины воздушный шар уничтожили над Белгородской областью
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Дежурные средства ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар (МВШ) над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
МВШ уничтожили около 11:00 по московскому времени. Он был запущен с территории Украины.
Минувшей ночью в пяти российских регионах ликвидировали 25 беспилотников противника. 12 дронов уничтожили над территорией Брянской области, девять — над Смоленской областью, два — над Курской областью и по одному — над Воронежской и Ростовской областями.
После взрыва дрона загорелась нефтебаза в Мичуринском районе Тамбовской области. На предприятии образовалось небольшое возгорание.