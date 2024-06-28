Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу под Тамбовом
Нефтебаза в Тамбовской области загорелась после взрыва дрона ВСУ
Нефтебаза в Мичуринском районе Тамбовской области загорелась после взрыва дрона ВСУ, сообщил губернатор Максим Егоров.
На предприятии образовалось небольшое возгорание, сейчас пожар локализован.
«Жертв нет. До ближайшего населенного пункта — 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ в Брянской и Смоленской областях.