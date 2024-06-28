Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу под Тамбовом

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Нефтебаза в Тамбовской области загорелась после взрыва дрона ВСУ

Нефтебаза в Мичуринском районе Тамбовской области загорелась после взрыва дрона ВСУ, сообщил губернатор Максим Егоров.

На предприятии образовалось небольшое возгорание, сейчас пожар локализован.

«Жертв нет. До ближайшего населенного пункта — 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ в Брянской и Смоленской областях.