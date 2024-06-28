25 украинских беспилотников перехватили в России ночью
Минувшей ночью в пяти российских регионах ликвидировали 25 беспилотников противника, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. 12 дронов уничтожили над территорией Брянской области, девять – над Смоленской областью, два – над Курской областью и по одному – над Воронежской и Ростовской областями.
Российские военные так предотвратили попытки ВСУ совершить террористические атаки в стране.
Ранее украинский беспилотник атаковал нефтебазу под Тамбовом. И-за нападения произошло небольшое возгорание.