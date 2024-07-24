Замначальника радиоцентра Торгашов опроверг подрыв своей машины в Москве
RT: офицер Торгашов опроверг данные о подрыве его авто в Москве
Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов заявил, что подорванная в Москве машина ему не принадлежит. Ранее на такой же версии настаивала его супруга, сообщает RT.
Офицер утверждает, что на одной из московских стоянок взорвалась не его машина. По словам Торгашова, он не имеет отношения ни к поврежденному авто, ни к району, где случилось ЧП.
Торгашов добавил, что о взрыве машине, владельцем которой его называли, он узнал во время нахождения на работе.
Взрыв автомобиля на стоянке в Москве произошел утром среды. Кадры подрыва машины также появились в Сети. В момент взрыва пострадал мужчина, севший в салон внедорожника, — ему оторвало ступни.