Замначальника радиоцентра Торгашов опроверг подрыв своей машины в Москве

RT: офицер Торгашов опроверг данные о подрыве его авто в Москве

Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов заявил, что подорванная в Москве машина ему не принадлежит. Ранее на такой же версии настаивала его супруга, сообщает RT .

Офицер утверждает, что на одной из московских стоянок взорвалась не его машина. По словам Торгашова, он не имеет отношения ни к поврежденному авто, ни к району, где случилось ЧП.

Торгашов добавил, что о взрыве машине, владельцем которой его называли, он узнал во время нахождения на работе.

Взрыв автомобиля на стоянке в Москве произошел утром среды. Кадры подрыва машины также появились в Сети. В момент взрыва пострадал мужчина, севший в салон внедорожника, — ему оторвало ступни.