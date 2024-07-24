Mash опубликовал видео взрыва машины в столичном дворе

сегодня в 10:08

Mash разместил видео, на котором виден момент взрыва машины кадрового офицера армии России во дворе его дома в столице .

Пострадавший является заместителем начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи по имени Андрей. На кадрах видно, как он сидит и перебинтовывает себя после того, как ему оторвало ступни ног самодельной бомбой.

Жене пострадавшего посекло лицо осколками. Сейчас военный находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 24 июля утром на улице Синявинской.

По одной из версий, причиной взрыва могла быть попытка заказного убийства. Остальные обстоятельства происшествия неизвестны.