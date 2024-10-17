«Загрызли и обглодали»: поведение львов в сафари-парке Крыма вызвало вопросы

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Директор парка львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков отметил, что сытые хищники не просто загрызли сотрудницу, которая убирала вольер, а еще обглодали ее ноги. Об этом сообщает газета «Известия» .

По его мнению, подобное поведение животных ужасает, а еще вызывает вопросы.

«Правила техники безопасности и нормы поведения написаны кровью, к сожалению, во всех зоопарках», — подчеркнул Зубков.

Сафари-парк временно закрыли после трагедии. Ранее от лап львов погибла сотрудница, которая пришла чистить вольер. Она забыла закрыть перемычку между отделениями клетки.

Сейчас в парке идут следственные действия, а на входе можно увидеть табличку о закрытии учреждения по техническим причинам.

Львов в парке усыплять не будут, потому что причиной трагедии стал человеческий фактор.