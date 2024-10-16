Директор парка львов «Тайган» погибла в клетке с тремя хищниками

Утром 16 октября в парке львов «Тайган» хищник загрыз управляющую парком и директора зоопарка «Сказка» Леокадию Перевалову, которая работала в учреждении и заботилась о хищниках в течение 17 лет, сообщает Telegram-канал «112» .

Коллеги погибшей Переваловой утверждают, что она всегда соблюдала технику безопасности и делала им замечания, если кто-то пренебрегал правилами. Однако утром она зашла в клетку с тремя хищниками с целью навести порядок и забыла закрыть перемычку между отделениями клетки.

Один из хищников воспользовался моментом и напал на женщину. Лев убил сотрудницу «Тайгана».

В настоящее время парк «Тайган» закрыт, в нем работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.