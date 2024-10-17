Львов, напавших на сотрудницу парка «Тайган», не будут усыплять

Львов, напавших на сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган», усыплять не будут, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Олега Зубкова.

По его словам, причиной трагедии стал человеческий фактор. Он отметил, что погибшая женщина проработала в зоопарке много лет, прошла путь от простого рабочего до управляющего. Зубков добавил, что погибшая хорошо знала хищников.

«Львы здесь ни при чем, это человеческий фактор», — подчеркнул он.

В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели сотрудницы парка львов «Тайган», на которую напали львы.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

В парке «Тайган» сейчас работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что коллеги погибшей утверждают, что она всегда соблюдала технику безопасности и делала им замечания, если кто-то пренебрегал правилами. Однако утром она зашла в клетку с тремя хищниками с целью навести порядок и забыла закрыть перемычку между отделениями клетки.