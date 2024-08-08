Загоревшийся в московском МФЦ мужчина скончался в больнице

В Москве врачи не смогли спасти загоревшегося в МФЦ мужчину

В одной из московских больниц врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины, который пришел 2 августа в отделение МФЦ, где в итоге загорелся и получил серьезные травмы, но оказались бессильны, пишет Telegram-канал Baza .

Известно, что пострадавший 61-летний Сергей С. умер вечером 7 августа. Врачи делали все, что в их силах, чтобы спасти жизнь пациента, но его травмы оказались слишком серьезными. В момент возгорания он получил 90% ожогов тела.

Загоревшегося мужчину в МФЦ потушили очевидцы происшествия. Они же вызвали скорую помощь.

Во время инцидента из здания эвакуировали посетителей и сотрудников учреждения. В общей сложности на улицу вывели 150 человек.