сегодня в 12:41

Опубликовано видео со сгоревшим мужчиной в МФЦ Москвы

Камеры в столичном МФЦ сняли пострадавшего мужчину, которого уже потушили после возгорания, сообщает Mash .

У него видны ожоги на груди, животе и других частях тела. Он сам снял с себя сгоревшую одежду.

В инциденте пострадал 61-летний Сергей С. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь на месте.

Из здания МФЦ, находящегося на Новоясеневском проспекте, были эвакуировали 150 человек.

Мужчина ранее приходил в МФЦ, чтобы зарегистрироваться на поиск работы. У здание дежурят машины экстренных служб.