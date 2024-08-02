сегодня в 12:24

Появилось видео обстановки у МФЦ в Москве, где загорелся мужчина

Мужчину, загоревшегося в московском МФЦ, потушили. Mash опубликовал видео обстановки у многофункционального центра.

На кадрах видно, что к зданию МФЦ прибыли экстренные службы. Очевидцы сняли скорую помощь и пожарную машину.

Кроме того, у здания собралось много людей, включая сотрудников МФЦ. Их эвакуировали.

50-летнего пострадавшего госпитализировали. Ему помогают медики. Известно, что мужчина ранее приходил в МФЦ, чтобы зарегистрироваться на поиск работы.