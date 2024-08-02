SHOT: 150 человек эвакуировали из-за загоревшегося мужчины в МФЦ Москвы
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Около 150 человек эвакуировали из здания многофункционального центра (МФЦ) на юго-западе Москвы из-за загоревшегося мужчины, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в пятницу днем в МФЦ на Новоясеневском проспекте. Один из посетителей загорелся. 50-летнего мужчину оперативно потушили. У пострадавшего диагностировали ожоги головы и шеи, он находится в тяжелом состоянии.
Выяснилось, что пострадавшего мужчину зовут Сергей С. В настоящее время выясняются причины его поступка.
На месте работают городские спецслужбы.