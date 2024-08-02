SHOT: 150 человек эвакуировали из-за загоревшегося мужчины в МФЦ Москвы

Около 150 человек эвакуировали из здания многофункционального центра (МФЦ) на юго-западе Москвы из-за загоревшегося мужчины, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в пятницу днем в МФЦ на Новоясеневском проспекте. Один из посетителей загорелся. 50-летнего мужчину оперативно потушили. У пострадавшего диагностировали ожоги головы и шеи, он находится в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что пострадавшего мужчину зовут Сергей С. В настоящее время выясняются причины его поступка.

На месте работают городские спецслужбы.