Задержаны мошенники, которые развели школьника из Москвы на 200 млн руб

Двух мужчин задержали в Барнауле по делу о мошенничестве после того, как школьник в Москве распилил родительские сейфы болгаркой, чтобы вынести злоумышленникам накопления семьи в размере 200 млн руб., сообщает Baza .

По данным следствия, один из задержанных, 35-летний Константин Т., выступил в качестве курьера. Он забрал чемодан с деньгами, который вынес ему школьник.

Затем мужчина встретился с другим подозреваемым, 38-летним Романом Ч. Он отвечал за аренду квартиры в столице, а также встречал другого курьера.

В арендованном жилье Роман и Константин вместе переложили полученные от школьника деньги, а чемодан, в котором средства хранились ранее, выбросили. Мошенников задержали 15 марта. Оба — жители Барнаула, они уже были судимы.

Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце февраля в Москве 17-летний школьник под угрозами устроил «обыск» дома, вскрыл болгаркой сейфы родителей, а затем передал мошенникам 200 млн рублей. Отцом юноши оказался совладелец российского филиала Toni & Guy.